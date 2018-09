A Ferrari kedden jelentette be, hogy Kimi Räikkönen a 2018-as idény végén távozik a csapattól, jövőre már a maranellóiak neveltje, az idén az Alfa Romeo Saubernél bemutatkozott 20 éves Charles Leclerc vezet majd Sebastian Vettel mellett.

Az ifjonc önbizalmának láthatóan jót tett a Ferraritól igen szokatlan előléptetés, Szingapúrban egyszerre realistán és ambiciózusan nyilatkozott a jövőről. Nem másodhegedűsi szerepre készül, mindent belead, és lesz, ami lesz:

“Nem tanulni megyek a Ferrarihoz. Idén jó évem volt, jövőre pedig már egy nagycsapatnál kell hoznom az eredményeket. Még mindig sokat kell tanulnom, de a jövő évben már sokkal felkészültebb leszek. Idén a bajnoki címhez is jó autó, és ha jövőre is így lesz, akkor a bajnoki cím is lesz a célom.”

“Azt nem tudom megmondani, hogy mennyire állok készen, de ha megnézzük Lewist (Hamilton), ő az első évében azonnal ott volt az élen (2007-ben a McLarennél). Ha pedig nem hozok elég jó eredményeket, akkor nem érdemlem a Ferrari-ülést, és logikus, hogy lefokoznak. Így látom. Szerintem a megközelítésem leveszi rólam a nyomást: csakis önmagamra koncentrálok és nem foglalkozom azzal, az emberek mit várnak tőlem a vörös autó volánjánál.”

Leclerc 2016-ban a GP3 bajnoka lett, 2017-ben pedig a Forma-2 bajnoki címét nyerte meg. Idén az Alfa Romeo Saubernél az idény első felében szép pontszerzési sorozatot hozott össze, ám a Brit Nagydíj óta nem tudott a top10-be érni.