Egy kép kiszivárgott a prezentációról, talán erre is reagálva pénteken hivatalos grafikákat osztottak meg a jövővel kapcsolatos tervekről. A változtatások célja, hogy több legyen a kerék a kerék elleni csata, vagyis az autók közelebb lehessenek egymáshoz.

Ezzel párhuzamosan cél volt az is, hogy az autók vizuálisan is mutatósabbak legyenek. “Olyan autókat akarunk, amelyek még a videojátékokban láthatóknál is jobban néznek ki. Azt akarjuk, hogy a fiatalok ilyen autók képeivel rakják tele otthon a falakat.”

A mezőnyből egyelőre pozitív visszajelzéseket kaptak a tervek, amelyek a lenti galériában láthatók.

Galéria

Forrás: Racefans.net