A Forma-1-et keretbe foglaló szerződések 2020 végén kifutnak, a sportág jogtulajdonosa, a Liberty Media pedig minden területen reformokkal készül a 2021-ben kezdődő új korszakra. A pénzügyek (kiadási plafon, a bevételek egyenlőbb elosztása) mellett műszakilag is megújul majd az F1, és bár a motorok terén talán mégsem jön változás, maguk az autók alaposan átalakulnak.

A Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn szerda este Szingapúrban, a Tech Talk szemináriumon mutatott képet a 2021-es F1-es koncepcióról. A beszélgetés ugyan zártkörű volt, de néhány kép “kiszivárgott” az eseményről.

A Brawn által megmutatott Ferrarin már 18 colos kerekek, egyszerűbb és sokkal magasabb véglapokkal szerelt első szárny, egyszerűbb vonalú oldaldoboz látható, a motorborítás és a hátsó szárny pedig kapcsolódik – hogy ez a DRS evolúciója-e vagy sem, nem világos, ugyanis Brawn korábban az előzést segítő megoldás kivezetéséről beszélt. Érdekesség még, hogy a hátsó szárnyból leágazik egy, a hátsó gumikat takaró borítás, ez a forgó kerekek összeérésekor történő balesetek rizikóját csökkentheti.

F1 engage fans lovely evening of Tech Talk hearing Ross Brawn and Mario Isola Head of Car Racing share tyres and future of sport @pirellisport #singaporegp #bestfans @F1nightrace @F1 pic.twitter.com/3EEunuPQNC

