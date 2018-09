Daniel Ricciardo Renault-hoz való átszerződése váratlanul érte a Red Bullt, és miután eldőlt, hogy Pierre Gaslyval pótolják majd az ausztrált a nagycsapatnál, pilótahiány alakult ki az energiaital-gyártónál, nincs ugyanis F1-kész ifjoncuk az utánpótlásprogramban, akit a Toro Rossóba ültethetnének.

Az elmúlt hetekben felmerült már a tavaly ősszel elküldött Danyiil Kvjat, sőt az F1-ben hosszú évek óta nem szereplő, de a Red Bullnak továbbra is szimulátoros munkát végző Sebestien Buemi visszahívása is, ahogy a McLarentől év végén távozó Stoffel Vandoorne is opció lehet.

Most egy új név is felröppent, a Red Bullnál állítólag a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiát, Micket is felvették a listára.

Bár a 2015 óta tartó formaautós karrierjében az utóbbi időkig nem mutatott túl sokat a kis Schumi, a 19 éves ifjonc július óta megtáltosodott, a Forma-3-as Európa-bajnokságban Silverstone-ban és Spában is nyert egy-egy futamot, a múlt hétvégén, a Nürburgringen pedig édesapját idézően dominált, a hétvége mindhárom versenyét megnyerte.

Schumacher ezzel a bajnokság 2. helyére lépett fel, alig 3 pontra van a vezető Red Bull-nevelt Dan Ticktum mögött, ráadásul az angollal ellentétben neki az idény végére összejöhet a Forma-1-es szuperlicenchez szükséges 40 pontja. A németnek még 20 pontra van szüksége, de ha képes lesz az F3-as szezonban a top3-ban zárni, kipipálhatja ezt.

Bár logikusabb lenne, ha a Schumacher még egy idényt eltöltene valamelyik alacsonyabb kategóriában – leginkább az F1 előszobájának számító Forma-2-ben – a Toro Rosso helyzete miatt nem elképzelhetetlen a Forma-1-es előléptetés, ám ha ez nem történik meg, a Red Bull számára az is óriási fegyvertény lehet, ha – Max Verstappenhez hasonlóan – a többi F1-es rivális előtt lekötik a nagynevű németet, hogy aztán 2020-ra emeljék be a őt a száguldó cirkuszba.