A csapatfőnök, Günther Steiner a Grosjean számára két buta balesetet is hozó silverstone-i versenyhétvége után arra utalt , hogy a pilóta nem számíthat folytatásra velük, ha nem szedi össze magát, de most úgy látja, lehet még esélye a franciának.

A francia pilóta a nyári szünet előtt végül magára talált, Németországban és nálunk is pontot szerzett, majd Spában is top10-es helyezéssel folytatta, ahogy a múlt vasárnapi Olasz Nagydíjon a 6. helyen intették le (még ha utólag műszaki szabálytalanság miatt ki is zárták, ez azonban a vezetésének értékéből semmit sem von le).

Olvass tovább

“Az idény elején nem lehettem valami büszke, de tudtam, hogy előbb-utóbb megtalálom a kulcsot (a jó eredményekhez). Most már újra a régi vagyok” – mondta Grosjean a dán Ekstra Bladetnek.

“Remélem, hogy most már nem is veszíti el a kulcsot” – célzott Steiner a pilóta szavaira. “Jobb lesz, ha meg is kérdezem tőle, hova szokta rakni, hogy megtalálhassam, ha szükség lesz rá. Köthetnénk rá valami piros zsinórt! De a viccet félretéve: Romain régóta versenyez, nagyon tapasztalt. Jól ismeri magát, szóval bízzunk benne, hogy úgy is van, ahogy mondja.”

“Normál esetben így teljesít Romain, csak maradjon is így a dolog, ne legyen hullámzás. Megvan a határa, hogy hány hullámvölgy nézhető el. De úgy gondolom, jelenleg jól teljesít.”

Nagyon valószínű, hogy a Haas hamarosan bejelenti Magnussen szerződéshosszabbítását, ám a másik ülés sorsa nyitottnak tűnik, ha Grosjean nem teljesít egyenletesen jól, a motorpartner Ferrari örömmel ültetné a helyére Charles Leclerc-t vagy másik neveltjét, Antonio Giovinazzit, a Mercedes Esteban Oconnak keres helyet 2019-re, és korábban még a mexikói Sergio Perezt is hírbe hozták az amerikai alakulattal.

Forrás: Fotó: Europress