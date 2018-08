A Belga Nagydíj után Lewis Hamilton erősen célozgatott arra, hogy a Ferrari különböző trükköket alkalmazhat az autóján, de elképzelhető, hogy a Mercedesnek is megvannak a maga kis okos megoldásai.

A Ferrari csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene utalt rá, hogy a csapatnak is feltűnt például a Mercedes feltűnően rugalmas hátsó szárnya.

Hey @tgruener any news about Mercedes flexing rear wing. Sky Italy has broadcasted about it and doubted its legality. What are your (AMuS) thoughts about it? It moved quite a lot compared to the other teams 🤔 pic.twitter.com/sCk8l5Ji53

— tami. (@Vetteleclerc) 26 August 2018