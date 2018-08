Olvass tovább

Spanyolország

El País: “A Ferrari felvonultatta az egész lovasságot. Vettel idénybeli ötödik győzelmét aratta, hála az erős motorjának.”

La Vanguardia: “Vettel újra mosolyog Spában. Ezúttal csak a láthatár volt az ellenfele, Hamilton reménytelenül küzdött a második helyen. A Ferrari sztárja végig sakkban tartotta riválisát.”

Anglia

The Guardian: “Vettel precízen és hibátlanul vezetett Belgiumban, a futam azokat az érinthetetlen győzelmeket idézte, amikor éveken át világbajnok volt a Red Bull-lal. A német pilóta 2011-ben és 2013-ban is verhetetlennek bizonyult Spában, és mindkét alkalommal olyan autóval hajtott a vb-cím felé, amely a legjobb volt a mezőnyben. A Ferrari most bebizonyította, hogy képes hasonlóan nagyszerű kocsit adni neki – ezt még Hamilton is elismerte, amikor keményebb munkára szólította fel a Mercedest.”

Franciaország

Le Parisien: “Vettel újra életet lehelt a szezonba. Különösebb erőfeszítés nélkül nyerte meg 52. futamát, Spában pedig harmadszor lett első. Már a nyitókörben megelőzte Hamiltont, akinek onnantól esélye sem volt.”

Forrás: Fotó: Europress, MTI