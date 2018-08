Kimi Räikkönen már Forma-1-es karrierje kezdetén megalapozta bulizós hírét, sokan pedig jócskán túlozva előszeretettel bélyegezték alkoholistának is a finn pilótát.

Természetesen valódi szenvedélybetegséggel lehetetlen lett volna és lenne F1-es szinten, ráadásul élversenyzőként teljesíteni, de ahogy a 2007-es világbajnok nemrég megjelent életrajzi könyvéből, Az ismeretlen Räikkönenből kiderül, a “Jégember” időnként tényleg rendesen belehúzott.

A könyvben a Ferrari versenyzője egyebek mellett elmesélte, hogy 2012-ben – akkor a Lotusnál vezetett – volt olyan, hogy két versenyhétvége között 16 napos piálási-bulizási maratont tartott.

A német Bild a renault-s Nico Hülkenberget kérdezte meg arról, szerinte belefér-e ilyesmi a Forma-1-be.

“A pilóta tehetségén is múlik. De úgy általánosságban miért is ne? Még hasznos is lehet – egyeseknek az alkohol segít ellazulni” – mondta.