„Az egyik legkeményebb időmérőm volt, amire emlékszem. Egyre nehezebbé válik a helyzet az év során, nagyon szoros a meccs, a Q2-ben is csak fél tized volt a különbség. Reménykedtem benne, hogy meg tudom ugrani azt a kis különbséget. Tudtam, hogy szoros lesz, nagyon jól mennek (a Ferrarik) az egyenesben, ám megjött az eső, és senki nem vezetett itt ezen a hétvégén esőben. Nem tudom kifejezni, mennyire nehéz volt vezetni, az első kanyarban ki is csúsztam. Lábujjhegyen mentem, nem tudva, hol a határ a néhol száraznak tűnő, de vizes aszfalton. Az előző hétvégén nagyon vizes volt, más körülmények uralkodtak, több tapadással az extrém esőgumikon. Ezekkel a gumikkal nehéz volt bánni.”

Olvass tovább

„A bajnokság nehéz ügy, ez a nagyszerű ebben a sportban, és jó ennyi embert itt látni Spában, gyönyörű hely és hihetetlen élmény a pályán vezetni. Rendkívül hálás vagyok a csapatomnak a befektetett munkáért, hogy itt lehetek.”

Sebastian Vettel (2.)

„Nem volt megfelelő az időzítésünk, de ilyen körülmények között bármi előfordulhatott volna. Meglett volna a tempónk az első helyhez is, de ezt már nem tudjuk meg, a Q3 más volt. Nagy volt a különbség, Lewis megérdemelten szerezte meg a pole-t, azonban biztos vagyok benne, hogy holnap jó tempónk lesz a versenyen, már várom.”

„Zavarodottság volt. Amikor hirtelen így elkezd esni az eső, az nehéz, a csapatnak két autóval kell foglalkozni, Kimi rohant be a bokszba, hogy időben kiérjen. Végül nem tudtuk, mi lesz, most látszik, hogy újra süt a nap, majdnem száraz az idő. Nem tudtam én se, mit tegyek, volt egy kis forgalom is, Esteban volt előttem, a pálya is felszáradóban volt és igyekeztem a gumijaimat óvni. Bármelyik kör lehet a jó kör, de ha felszárad, az utolsó lesz a jó kör. Talán nem voltam elég nyugodt az autóban, de végül is örülök a második helynek, első sor holnapra.”

Esteban Ocon (3.)

„Fantasztikus érzés! Üdvözlök mindenkit, köszönöm a nézők támogatását, hihetetlen a harmadik helyen lenni. Nehéz időkön vagyunk túl a csapattal, határozottan elégedettek vagyunk az eredménnyel, nem számítottunk rá. A srácok remek munkát végeztek, gyorsan lecseréltük a kerekeket, és sikerült kiérnünk a végén időben. Összeraktam egy tiszta kört és a harmadik lettem. Lássuk, mi lesz holnap!”

Forrás: Fotó: Europress