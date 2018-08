A Q2-re beborult az ég, a Ferrarik és a Mercedesek gyorsan ki is mentek. Räikkönen 1:41,627-tel kezdett, és sem Hamilton, sem Vettel nem bírt vele. A szakasz felénél cseperegni kezdett itt-ott, ekkor Brendon Hartley, a Sauber párosa, Valtteri Bottas és Nico Hülkenberg volt a kiesőzónában, bár az utóbbi két pilótára hátrasorolás várt, így nekik mindegy is volt, hol zárnak.

Négy perccel a vége előtt Leclerc és Bottas is kifutott, majd jöttek a Force Indiák, a Toro Rossók és a Haasok is. Bottas fellépett a top10-be, kiestek a toro rossó-sok, a sauberesek és a mért kört nem teljesítő Hülkenberg.

So, about that rain…

It's now tipping it down ☂️#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/2MEoPpLKOL

— Formula 1 (@F1) August 25, 2018