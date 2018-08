Olvass tovább

Bottas a Kemmel egyenes elején volt borzasztó figyelmetlen, a pályán balra húzódva egyszerűen a fűre tolta a mögötte nagy tempóval érkező Stoffel Vandoorne McLarenjét, ami irányíthatatlanná vált és a pálya másik oldalára átcsúszva, a szalagkorlátot is érintve állt meg. Az incidens vizsgálat alá vonták.

A hazai versenyző kicsúszása miatt piros zászlóval meg is szakították a körözést, majd az utolsó másfél percre nyitották meg a pályát, a mezőny nagy része ki is ment – a Toro Rossó-s Pierre Gasly úgy sietett, hogy a bokszutca kijáratánál meg is pördült – ám a nagy forgalom és a vészesen fogyó idő miatt érdemi munkára, javításra nem igazán volt lehetőség.

A Ferrarik és a Mercedesek mögött természetesen a Red Bullok zártak, ám hiába a végletesen lecsökkentett leszorítóerő, a hátrányuk így is óriási a másik két alakulathoz képest.

A best of the rest a sauberes Charles Leclerc lett, mögötte a két Force India és a renault-s Nico Hülkenberg zárt még a top10-ben. Nagyon úgy tűnik, hogy a Sauber mindkét autója eséllyel száll majd harcba a Q3-as szereplésért a kvalifikáción.

A Belga Nagydíj időmérője 15 órakor kezdődik.

Forrás: Fotó: Formula1.com