“Ez nem a motorokról vagy a pénzügyekről szólt. Soha nem mondtam, hogy kiszerettem volna a Red Bullból vagy fordítva, inkább a rutinról van szó. Évről évre ugyanabba a gyárba jártam, ez kicsit lohasztotta a sport iránti lelkesedésemet.”

“De hogy világos legyen: nem volt balhé vagy bármilyen vita bárkivel a csapaton belül, se a főnökökkel, se senki mással.”

Természetesen csapattársát, Max Verstappent is megkérdezték Spában Ricciardo csapatváltásáról. A holland így reagált: “Természetesen mindenkinél vannak olyan pillanatok a pályafutásuk során, amikor frusztráltak, elégedetlenek a pillanatnyi helyzettel. Mindenki szeretne futamokat, világbajnoki címet nyerni, de néha nem lehetséges, türelmesnek kell lenni, dolgozni kell. Össze kell állnia a teljes csomagnak, a Red Bullnál pedig dolgozunk is ezen, ezért is meglepő, hogy lelép. Ha környezetváltozást akart, szerintem nem a legjobb környezetet választotta…”

