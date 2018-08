A Magyar Nagydíj után leszárnysegédezett Valtteri Bottas a nyári szünet utáni első futamot is Lewis Hamilton segítőjeként kezdheti: a Mercedes állítólag a finn pilóta autójában próbálná ki az új fejlesztésű motorját, mielőtt Monzában a bajnoki éllovas Lewis Hamilton Mercijébe is beszerelik azt, már ha Belgiumban beválik – írja a Motorsport.com olasz kiadása.

A motorcsere ugyanakkor hátrasorolással jár majd Bottas számára – mondjuk ez így is, úgy is elkerülhetetlennek látszott, miután a finn már Silverstone-ban megkapta az idei harmadik egységet –, igaz, a Mercedesnél úgy vannak vele, hogy Spa kiváló tesztpálya az erőforrás tekintetében, ráadásul előzni is könnyen lehet.

A weboldal szerint Hamilton mellett Monzában a Ferrari pilótái is új motorokat kaphatnak majd.