„Először is, fáj a szárnysegéd kifejezés” – mondta Bottas. „Másodszor, semmi pozitívum nem történt ezen a versenyen. Jobb eredményt szerettem volna elérni” – tette hozzá sértődötten. „Elméletileg egy kiállással meg kellett volna csinálni a versenyt. Korábban ki kellett állnunk Kimi miatt, mert ki akartuk védeni a támadását. Húsz körrel a verseny vége előtt még minden rendben volt.”

„Mi diktáltuk a tempót, de ekkor a hátsó gumik kezdték megadni magukat. A legjobb tudásom szerint védekeztem, amilyen agresszíven csak lehet, ám végül nagy kavarodás volt, törött első szárnnyal meg minden” – panaszkodott a finn.

Bottas állítása szerint nem fogja szó nélkül hagyni a szárnysegéd kifejezést. „Azt hiszem, beszélnünk kell a verseny után” – mondta. „A szezon felén túl vagyunk, és a pontkülönbség nagy, de a csapat egy ponton meg fogja hozni a döntést” – utalt a jövőbeni esetleges csapatutasításra a finn.

A Vettellel és Ricciardóval történt incidensekről Bottas azt gondolja, hogy sima versenybalesetek voltak, noha ahogy fentebb is olvasható, a versenybírák nem így gondolják. „Seb jó tempóval érkezett a kettes kanyarba, előtte volt egy kis csatánk. Az orrom még ott volt, ő kívülről jött, és nagyon korán befordult, nekem pedig nem volt hova mennem” – írta le az esetet Bottas. „Összeértünk, és csak én sérültem meg. Azt hiszem, versenybaleset történt.”

„Daniel eseténél is hasonló dolog történt. Sokkal inkább mellette voltam a belső íven, nem volt meg az első szárnyam fele, így blokkoltak a kerekeim. Biztos vagyok benne, hogy látta, hogy nagy tempóval érkezem a kanyarba, ám mégis befordult, és összeértünk” – mesélte.

Bottas egy kicsit később, lehiggadva már “pontosított” Twitteren:

Some out of context news around..

I have not called a meeting with the bosses for Toto saying I was the perfect wingman in this race. There is no need to. I was disapponted with my end result in the race and saw everything in a negative way for a moment. I know what he ment

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) July 29, 2018