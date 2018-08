Olvass tovább

“A plafont nem tudja majd minden csapat tartani, de így is mérsékli majd a különbséget a kereten belül és a kereten túl dolgozók között. Úgy gondolom, hogy a topcsapatok jelenleg nagyjából kétszer annyit költenek, mint a középmezőnybeliek, de ha sikerül ezt 10-20%-ra csökkentenünk, akkor már a középcsapatok is remélhetnek. A nagycsapatok aurája akkor is megmarad, de a jól dolgozó középcsapatok is labdába rúghatnak majd.”

Brawn szerint az elmúlt két évben a konstruktőri bajnokság 4. helyén záró Force India csődje jól mutatja, miért elkerülhetetlen a pénzügyek átalakítása:

“Elég csak megnéznünk, milyen helyzetbe került a Force India, hogy lássuk, milyen fontos ez. Hosszú távon nem tarthatók a csapatok anyagi terhei, igyekszünk korlátozni, hogy mennyit költhetnek.”

Jó kérdés, hogy kötelező érvény, szankciók nélkül mi értelme lesz a következő két évben a kiadási plafonnak, nehéz ugyanis elképzelni, hogy az élcsapatok közül valamelyik önként hozza magát hátrányba a “puha” plafont figyelmen kívül hagyó riválisokkal szemben, a többiek pedig már most is beleférnek a 150 milliós keretbe.

