“Szerintem egyértelműen maradnia kellene (Räikkönennek), nézzük csak meg, milyen munkát végez! Harmadik a világbajnokságban, nem ritkán gyorsabb Vettelnél, de amikor lassabb, akkor is mennyivel, egy tizeddel? Emellett kiemelt szerepe van az autó fejlesztésében” – mondta a Beyond the Grid podcastnek az egykori Williams-, BAR-, Sauber- és BMW-pilóta.

“Az egész csapat fantasztikusan dolgozik jelenleg, de ha egy kis tacskót teszünk Vettel mellé, mit fog csinálni? Vettel megpróbálja majd élve felfalni. Ez vagy kicsinálja az ifjoncot, vagy sírás lesz a vége, mert a csapat két éven belül megint lassabb lesz, szóval nem valami hasznos ötlet.”

Villeneuve szerint a monacói fiatalnak legalább még egy tanulóévre van szüksége, mielőtt beülhet a vörös autóba:

“Még legalább egy évig nem léptetném elő. Charles egyelőre még hibázgat. Számára csodálatos dolog lenne, de a Ferrarinál is két évig kellene felkészíteni. A Ferrari ugyanolyan, mint a Mercedes, nem pilótanevelő csapat. Élcsapat, ők akkor szerzik meg a csúcsformában lévő pilótákat, amikor akarják, és meg is fizetik őket. Pontosan ezért is vannak utánpótlás-nevelő csapatok.”

A legfrissebb pletykák szerint Maranellóban is hasonlóan gondolkodnak, Räikkönen állítólag már alá is írta új szerződését, amit Monzában jelenthetnek majd be.

Forrás: Fotó: Europress