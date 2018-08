A McLaren 2017-ben már – az akkori közös motorszállító Hondával és az Andretti Autosporttal együttműködve – lehetővé tette a hármas koronára hajtó Alonsónak, hogy részt vegyen az Indy 500-on, és a háttérben idén is tárgyalásokat folytattak a széria képviselőivel, így nem meglepő, hogy arról hallani, 2019-re az amerikai versenysorozatban próbálnak helyet keríteni a pilótának.

A McLaren kedden bejelentette , hogy az idény végén Fernando Alonso felhagy a Forma-1-es versenyzéssel. A kétszeres világbajnok jövőjéről nem beszéltek, azonban úgy tűnik, a spanyol nem szakít Wokinggal, közös folytatás is várható.

“A McLaren dolgozik a feltételek megteremtésén, mi pedig támogatjuk az erőfeszítéseiket. Ugyanakkor szerintem csak az év vége felé tisztázódhatnak a dolgok” – tette hozzá.

Alonso idén az F1 mellett a hosszútávú világbajnokságban (WEC) is versenyez a Toyota színeiben, ám az eredeti bejelentés kizárólag a 2018-as futamokat említette, nem világos, hogy a spanyol marad-e a 2018-19-es ún. szuperszezon második évére is, vagy a Le Mans-i 24 órás megnyerése után nyugodt szívvel zárja le azt a projektet idén. Ha maradna 2019-re, akkor a két versenynaptár, valamint a Toyota és az indycaros motorszállító Honda is ütközést jelentene.

Forrás: Fotó: McLaren