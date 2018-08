Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke elmondta, a legjobb döntést szeretnék meghozni, amikor kiválasztják a távozó Daniel Ricciardo utódját 2019-re. Ez azt is jelentheti, hogy akár egy, a Red Bull-famílián kívül álló pilóta is lehet Max Verstappen csapattársa.

Hamar felmerült Fernando Alonso neve, ám a csapatfőnök gyorsan leszögezte, hogy nem kér a Red Bull a spanyolból. Horner állítása szerint ugyanis Alonso mindenütt csak felfordulást okoz, és egyébként is inkább a fiatal pilótákra alapoznak.

Alonso válasza sem késett sokáig, a spanyol Twitter-oldalán közzétett üzenete csak annyit tartalmaz: „Ez a legjobb dolog, a nyár slágere!”

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂!!! definitely one of the best things ever!!! Summer hit !!😂😂😂😂😂😂😂. #fromlastweekNothanks https://t.co/IaFD3tIMh4

— Fernando Alonso (@alo_oficial) 2018. augusztus 9.