A Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati, esős időmérőjén kisebb csodaként senki nem törte össze az autóját úgy igazán, a vizes pálya egyetlen pilótán fogott ki, a williamses Lance Stroll pördült meg úgy a 9-es kanyarban, hogy a szalagkorlát letörte az első szárnyát.

A kanadai pilóta tovább tudott menni, ám az orrtörésnek azért ára volt: mivel az alkatrészt újra kellett cserélni a ma délután kezdődő futamra, és ha már meg kellett törni a parc fermé szabályát, beállításokat is módosítottak az autón, így Stroll a 15. hely helyett a bokszutcából rajtol majd.

Külön fájdalmas, hogy az összetört első szárny az új fejlesztés volt, így viszont egy régi darab került fel az FW41-esre.

