Vettel shoots up to P2 after the initial laps come in VET: "There is no rain, I don't think we're far away from dry tyres…"#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/NnX0gt1Htm — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Jó hat perc után a pilóták elkezdtek száraz pályás ultralágyakra váltani. A nedves részen még elég bizonytalanul mozogtak az autók, ám a középső szektorban máris jobb volt a tempó, mint addig. Az első ultralágyas, Carlos Sainz rögtön az élre is ugrott, majd jött Ericsson, Magnussen, Hülkenberg, a williamsesek, Ocon, Alonso, a középcsapatok feltöltötték a top10-et, míg az élmenők a kiesőzónába csúsztak.

A később váltó ferrarisok, mercisek és Verstappen felugrott az elejére az ultralágyon, míg Daniel Ricciardo lágyon próbálkozott és az utolsóról csak a 18. helyre tudott előrelépni és második nekifutásra is csak a 12. lett.

Vettel közben gyorsan lecsúszott a sorrendben, de két és fél perccel a vége előtt újra az első helyre ugrott.

Ricciardo is the last of the leaders to put on slicks But he's on the slower Soft tyre… and only manages P17 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/AcSX23DCsa — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Az utolsó percben a 19. helyen lévő Ricciardo a lágyakon nagy bajban volt, a 13. pozícióra javított, de még sokan érkeztek mögötte. A leintés után az ausztrál a 11. lett, végül a 12. helyen jutott tovább.

A lutri vesztesei végül a mclarenes Stoffel Vandoorne, a sauberes Charles Leclerc, a csődeljárás alatt álló Force India párosa és a williamses Szergej Szirotkin lettek.

A Q2 kezdetére 23 fokra csökkent a levegő és 31-re az aszfalt hőmérséklete, miközben a pálya környékén több helyen is esett. Elsőként a haasosok futottak ki ultralágyakon, miközben már szemerkélt a bokszutcában. Vettel rögtön intermediate-en futott neki.

A ferraris német döntött jól, mert mindenki más már csúszkált a pálya utolsó szakaszán, sorban be is mentek a bokszutcába, míg Vettel simán, teljesen egyedül futhatta eső gyors körét. 1:28,636-tal nyitott.

Az eső egyre jobban esett, a később beérők már 3-5 másodperccel rosszabb időket hoztak, a williamses Stroll ki is csúszott, letörte az első szárnyat a szalagkorláton, de folytatni tudta.

Lance Stroll spears off and lodges his front wing in the barrier 😬#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/N8ciVePhmy — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

Újra Ricciardo volt bajban, később futott neki, nem tudott kimászni a kiesőzónából.

A szakasz felénél a haasos Magnussen ment egy felderítőkört teljes esőgumin, de nem fejezte be, visszatért a bokszba. A sauberes Ericsson szintén ezzel próbálkozott, ő mért kört is kezdett.

Négy perccel a vége előtt Alonso, Hülkenbrg, Ricciardo, Ericsson és Stroll volt veszélyben.

Ricciardo is teljes esőgumival próbálkozott, de a nagyon vizes utolsó szektor miatt sem ő, sem a szintén kísérletező Alonso sem tudott már javítani eleget. Az ausztrál egyet lépett előre, a 12. helyen esett ki.

An early exit for Ricciardo Not surprising when you have to try and improve in *THESE* conditions 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/UZwqJz8yRL — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

A Q3-ra maradt az eső, így az első nekifutáshoz mindenki a kék jelölésű, esős Pirellikkel ment ki. Az élen haladó Hartley-n kívül mindenki hatalmas permetben haladt, Verstappen gyorsan meg is előzte a Toro Rossót a gyors köre előtt.

GREEN LIGHT 🚥 A VERY wet final Qualifying segment is GO!#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/4JXL2TXUwI — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

A holland 1:38,923-at tudott, Bottas gyorsabb volt, Hamiton 1:37,564-re javított és állt az élre, Vettel csak a 4. lett, majd tovább csúszott hátra.

Hamilton nagyot javítva erősítette meg az első helyét, Vettel csak a 3. helyre, Bottas mögé tudott előrébb lépni. Räikkönen a finnt és csapattársát is hátrébb tolva lett a 2., de Bottas visszavágott. A 2007-es bajnok sem hagyta magát, majdnem fél másodperccel verte Hamiltont, átvette a vezetést.

Raikkonen takes top spot! 😱 He improves his lap to go almost half a second clear of Hamilton#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/4YIhnL6JcK — Formula 1 (@F1) July 28, 2018

A renault-s Sainz a három perccel a vége előtt felugrott a 3. helyre. Verstappen csúnyán feltartotta a jó körön lévő Grosjeant.

A leintés után Vettel egy 1:36,210-lett 2., Bottas 1:35,918-cal az élre ugrott, de Hamilton még tovább javított, 1:35,658-cal elvitte a pole-t.

Az elképesztő időmérő végén a Mercedes első rajtsort ünnepelhetett, Räikkönen és Vettel a 3-4. helyet hozta, utánuk Sainz, Gasly, Verstappen, Hartley, Magnussen és Grosjean következett.

