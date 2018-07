A Forma-1-es Magyar Nagydíj utolsó, szombat déli szabadedzésén Sebastian Vettel lett a leggyorsabb, a német új pályarekorddal zárt az élen.

A Mercedes nagyon felemásan szerepelt, Valtteri Bottas mindössze 59 ezredmásodperccel maradt le Vettel mögött, Lewis Hamilton azonban 579 ezreddel volt lassabb a bajnoki riválisnál, és csak a 4. lett, ráadásul az Ezüstnyilak végig küszködtek a gumikkal, az angol versenyző számtalanszor hibázott, a 6-os kanyarban, a sikánban pedig Hamilton és Bottas is megpördült.

Meanwhile, teammate Hamilton gets in a spin 😬

#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/sNgsjC4XuA

— Formula 1 (@F1) July 28, 2018