A Mercedes ugyanakkor elsőre küszködni látszik, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is számos elfékezést, megcsúszást produkált, a hátrányuk a Hungaroring rövidségét tekintve jelentős (5-6.).

A Ferrari a motorpartnereinek is frissített erőforrást hozott a Magyar Nagydíjra, a Haas ezzel meg is őrizte a negyedik erő szerepét, 7. és 10. hely, ám a Renault is elég jól ment a délelőtti edzésen, hiszen Nico Hülkenberg és Carlos Sainz a 8. és 9. időt hozta.

A francia csapatnál azért nem lehettek teljesen elégedettek, ugyanis Hülkenberg bő fél órával a vége előtt műszaki hibával volt kénytelen félreállni a pályán.

A merciseken kívül mások is csúszkáltak itt-ott, a leglátványosabb a sauberes Marcus Ericsson és a Toro Rossó-s Brendon Hartley hibája volt, mindketten az utolsó kanyar bukóterébe tették ki az autót, ám folytatni tudták.

