“Először is rá kell jönnünk, mi történt. De a belső égésű motor cseréje nem volt indokolt. Persze, a verseny után már könnyű okosnak lenni, át lehet gondolni a forgatókönyveket, de ugyanolyan ez, mint a versenystratégia, száraz vagy vizes gumi, meg minden. Viszont amikor meg kellett hoznunk a döntést, az akkor rendelkezésre álló információk alapján egyáltalán nem volt indokolt a csere. Motorhibák pedig bármikor előfordulhatnak, akár új motorral is, ahogy sajnos volt is már erre példa korábban.”

A Red Bull a múlt hétvégi Német Nagydíjra hátrasorolásos büntetést vállalt Daniel Ricciardóval, hogy a csapat számára előnyös Hungaroringen a lehetős legjobb helyzetből indulhasson majd az ausztrál, ráadásul a hockenheimi pályán előzni is volt lehetőség, így még ott is lett volna keresnivalója.

“Az új motor sem jelentett nagyobb biztonságot, mint a régi, szóval először érdemes lenne kideríteni, mi is történt, mielőtt levonjuk a következtetéseket.”

Abiteboul határozottan cáfolta, hogy a szűkös raktárkészlet miatt nem adtak Ricciardónak új elemeket, azt mondja, a fejlesztési menetrend miatt lett volna kár Hockenheimben új belső égésű motort beszerelni:

“Nincs gond a készlettel. De elsősorban a C specifikációra koncentrálunk, és jelenleg épp az átmeneti időszakban vagyunk, szóval érdemesebb megvárni a C specifikáció elérhetőségét. Másrészt amúgy is bőven volt még kilométer a régi motorban, és volt még egy korábbi darab is, amikkel együtt már ki lehetett volna húzni az új specifikációig, azzal pedig a szezon végéig.”

“Nyilván utólag, tudva, amit tudunk, ez már nem hangzik jó válasznak, de hát utólag könnyű okosnak lenni.”

