A kommentmezők felrobbantak, amióta Lewis Hamilton véleményes manővere ellenére is megtarthatta a Német Nagydíjon aratott győzelmét. Egyes összeesküvés-elméletek szerint a Liberty Media is az angol végső győzelmének örülne jobban, ennek oka pedig az, hogy a harsány, szélsőséges viselkedésre is hajlamos Hamilton színesebb, jobban eladható figura.

És lehet, hogy ebben van is valami. Az F1 hivatalos oldalának jelenleg 6,5 millió követője van a Facebookon, a közösségi médiának pedig vitathatalanul erős befolyásoló ereje van. A Német Nagydíj leintése óta feltűnő mennyiségű poszt foglalkozott konkrétan Hamiltonnal, az ő érzelmeivel, és úgy általában a versenye lefolyásával.

Keddig a kizárólag Hamilton személyével vagy a vele kapcsolatos történésekkel foglalkozó posztok száma elérte a hét darabot, miközben a vezetői hiba miatt kiesett Sebastian Vettellel három bejegyzésben foglalkoztak.