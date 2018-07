Hockenheimben lezajlott a Forma-1-es Német Nagydíj első szabadedzése. A napos, meleg időben tartott gyakorláson a Red Bull-os Daniel Ricciardo lett a leggyorsabb, az utlralágyakon négy ezredmásodperccel utasította maga mögé a Mercedesszel frissen újraszerződött Lewis Hamiltont.

Az ausztrálnak azért nem volt teljesen sima edzése, egy alkalommal ráhajtott egy pályára keveredett üres sörös vagy üdítős dobozra. A Red Bull tempójában benne lehet, hogy új erőforrás-részelemek kerültek Ricciardo autójába, ugyanakkor az ezekért járó büntetésekkel vasárnap az utolsó helyről indul majd.

Dan the man runs over a can 👀

Ricciardo hits some debris on track, but is up to speed again#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/87VqazmS3z

— Formula 1 (@F1) July 20, 2018