A Mercedes-csapat személycseréket jelentett be.

A Mercedes 2017-ben érkezett technikai igazgatója, James Allison meleg szavakkal méltatta a leköszönő munkatársakat:

“A versenyzőink, a csapat szurkolói, és főleg mi, akiknek szerencséje van Brackley-ben és Brixworth-ben, nagyon sokkal tartozunk Marknak és Aldónak! Későn érkezőként én talán még hálásabb vagyok, nem csak az elmúlt két év a nagyon élvezetes közös munkájáért, nem csak az általuk létrehozott mérnöki gárda erejéért, hanem azért is, hogy ilyen szépen távoznak. Aldo és Mark is már több mint egy éve jelezte szándékát, de azóta is szívüket-lelküket beleadták. Mark és Aldo példátlan műszaki örökséget hagy méltó és felkészült utódjaikra, akiknek nagyszerű példát állítottak műszaki vezetésből.”

Forrás: Fotó: Mercedes AMG