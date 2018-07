Lewis Hamilton szállította az első angol sikert a szombati napon, miután megszerezte a pole-pozíciót a 2018-as F1-es Brit Nagydíj időmérőjén. Közvetlenül a kvalifikáció leintését követően azonban a kivetítőkön figyelemmel lehetett követni a Svédország-Anglia labdarúgó vb-negyeddöntőt, így a silverstone-i aszfaltcsík környéke hatalmas futball-szurkolói zónává alakult.

Az angolok örülhettek, csapatuk 2-0 arányban győzelmet aratott, így az elődöntőbe jutottak. A pálya is felrobbant a góloknál, mint ahogy az az alábbiakban is látható.

A csapatok sem tudták nyugodtan végezni teendőiket, ahogy az a Mercedesnél látszik (fent a nyitóképen) és a Williamsnél hallatszik.

A Sky Sports csapata a szurkolók mellett állva közelről is megtapasztalhatta a gólörömöt. Az egykori pilóta, Johnny Herbert még pezsgőt is kapott a nyakába.

WATCH: Live interivew with Haas’ Guenther Steiner, England score in Russia on the big screen in the paddock, Johnny and Guenther get covered in champagne…🍾🍾

(And Simon can’t resist a celebration)#SkyF1 #F1 #BritishGP #Eng #WorldCup pic.twitter.com/w4mptXG8wi

— Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 2018. július 7.