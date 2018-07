A címvédő hozzátette, előre látta, hogy baleset lesz az első kanyarban, mondta is a Mercedes csapatigazgatójának, Ron Meadowsnak, hogy jelezze a dolgot a versenyigazgató, Charlie Whiting felé.

“Emlékszem, hogy tegnap (csütörtökön) a megbeszélésen mondtam, hogy Ron, beszélned kéne Charlie-val, mert ott valaki bukni fog. Észbontó tempóval érkezünk az 1-es kanyarba. Erre mi történt ma? Hát, én szóltam! Egyszerűen nincs szükség ott a DRS-re. Mármint megoldjuk, de ha valakinél nyitva marad az időmérőn, akkor baleset lesz, szóval felesleges veszélyforrás.”

A Motorsport.com egyébkét úgy tudja, hogy a tévés nyilatkozat ellenére Hamilton a péntek esti versenyzői értekezleten nem hozta fel a témát.

A session-ending shunt for Grosjean 😬

The Haas driver will sit out FP2 due to the damage caused#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/t5Ib1uvARR

— Formula 1 (@F1) July 6, 2018