Az ismeretlen nő egész háta egy Hamilton-tetoválás, a képen az autójában ül a Mercedes négyszeres bajnoka. Nem semmi, hogy ezt bevállalta.

What a tattoo!

Really pleasant lady too, thank you for letting us take a pic!#TeamLH #44 #BritishGP #Silverstone pic.twitter.com/pnaUSu8A7c

— Simon (@publogic) 5 July 2018