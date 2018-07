Christian Horner csapatfőnök szerint ha csak Lewis Hamilton be nem jelenti visszavonulását, Ricciardo maradni fog a Red Bullnál. “Nagyon jó irányba haladunk” – mondta Horner.

Olvass tovább

“Ha kapott volna ajánlatot a Ferraritól vagy a Mercedestől, jó eséllyel hátat fordított volna nekünk, mert nagyon erős benne a vágy a vb-címre. De a Red Bullnál nőtt fel, nagyon illik a márkához.”

“Nagyon népszerű versenyző, nagyon népszerű a csapaton belül is, technikailag pedig nagyon képzett. Remélhetőleg most már minden csak formalitás – hacsak Hamilton be nem jelenti a visszavonulását a Brit Nagydíjon.”

Ehelyett jó eséllyel azt jelenti majd be a Mercedes, hogy marad a Hamilton, Bottas páros a csapatnál.