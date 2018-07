Bár a futam előtt úgy tűnt, hogy a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjon az ultralágy, szuperlágy, lágy Pirelli-hármasból egyértelműen az utóbbi lesz a “tuti” gumi a versenyre, a sárga jelölésű abroncsok sokaknál vészes mértékben hólyagosodni kezdtek, az élmezőnyből Daniel Ricciardo és Lewis Hamilton küszködött nagyon, míg hátrébb például a Haasokon is látványos volt a futófelület romlása.

A jelenség bizonyos mértékben a Pirellit is meglepetésként érte, egyszerűen jóval melegebb volt vasárnap, mint amire bárki is számított.

“Tavaly is volt bizonyos hólyagosodás ezen a pályán, így számolunk is ennek a rizikójával. A hólyagosodás és a szemcsésedés jelenségét a csapatok is jól ismerik, és tudják, hogyan kell kezelni őket” – kezdte magyarázatát a Motorsport.comnak Mario Isola, a Pirelli motorsportfőnöke.