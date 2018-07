Olvass tovább

Olaszország

Gazzetta dello Sport: “Remek hétvégéje volt a Ferrarinak, amely két dobogós hellyel feledtette Vettel szombati büntetését.”

Tuttosport: “Földindulás a 64. körben: Hamilton feladja. Ezzel megnyílt az út a Red Bull és a Ferrari előtt.”

Anglia

The Sun: “Hamilton rémálma Ausztriában.”

The Telegraph: “Hamilton drámai búcsúja Spielbergben, ismét nyílt az F1-es versenyfutás.”

The Guardian: “Ha még nem volt elég bizonyíték arra, hogy ebben a szezonban az utolsó emberig tart a küzdelem, akkor az ausztriai futam elhallgattatta a kétkedőket.”

Franciaország

L’Equipe: “Verstappen jutalma. A holland idei első futamát nyerte úgy, hogy Hamilton kiesése után túlszárnyalta a Ferrarikat.”