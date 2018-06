Olvass tovább

Komoly különbség volt viszont, hogy míg a Mercedes ultralágy, addig a Ferrari pilótái szuperlágy gumikat használtak, ezt rajtuk kívül senki nem merte bevállalni. Az első mért körök után kiderült, hogy a szabadedzéseken takarékoskodhatott a Red Bull, Max Verstappen váratlanul két tizedre megközelítette a Mercedest.

A Q1 végére felpörögtek az események, és elkezdett gyorsulni a mezőny, Romain Grosjean például a negyedik helyre kapaszkodott fel a Haasszal, Verstappent és Vettelt is maga mögé utasította.

Az első helyen végül Hamilton lépett tovább Bottas és Räikkönen előtt, míg az időmérő első szakasza után Stoffel Vandoorne, Sergio Perez, Szergej Szirotkin, Brendon Hartley és Marcus Ericsson esett ki – az egyik Force India ilyen korai búcsúja mindenképp meglepetés.

A Q2-t szuperlágy gumikon kezdte a Mercedes, Bottas és Hamilton is azonnal 1:04 alá vitték a legjobb időt, az angol 1:03.577-es új pályacsúccsal állt az élre. A Ferrarik nem vállalták be a szuperlágyat, Vettel azonban ultralágyakon is csak a harmadik helyre futott be 190 ezredes hátránnyal. A két Red Bull szintén szuperlágyakat tett fel, vagyis a három élcsapat közül csak a Ferrari rajtol majd ultralágyakon holnap.

A második Q2-es körökre a Mercedes is feltette az ultralágyakat, de csak bejáratott egy-egy szettet a csapat. Vettel 1:03.544-gyel, 33 ezreddel átvette a vezetést Hamiltontól, Daniel Ricciardo pedig izgalmas pillanatokat élt át, mert csak a nyolcadik helyen jutott tovább.

Bejutott a Q3-ba mindkét Haas és Renault is, kiesett Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso és Lance Stroll, aki egyébként korábban a Q2-be jutását akkora diadalkiáltással ünnepelte, mintha pole-t szerzett volna. Vettel feltartotta a gyors körre induló Carlos Sainzot, a német ellen emiatt vizsgálat indult.

Az első Q3-as körök után Bottas nagy fölénnyel állt az élre, Hamilton és Vettel is belehibázott a gyors körébe. Bottas előnye több mint fél másodperc volt Hamiltonnal szemben, a további sorrend Räikkönen, Verstappen, Ricciardo, Vettel volt – a ferraris hátránya egy másodpercre rúgott.

Räikkönen elment még egy gyors körre, és 465 ezredes hátránnyal fellépett a második helyre, Grosjean pedig autózott egy negyedik időt. A két Red Bull nem tudta megelőzni a franciát az utolsó rohamok előtt.

A döntő Q3-as körökben az élmezőnyből csak Ricciardo nem tudott javítani, nagy tűzijáték volt, de Bottast végül nem lehetett megverni. A finn 19 ezreddel volt gyorsabb Hamiltonnál, Vettel már több mint három tizedet kapott a Mercedesektől a harmadik helyen.

A negyedik helyet Räikkönen, az ötödiket Verstappen, a hatodikat Grosjean szerezte meg, a további sorrend Ricciardo, Magnussen, Sainz és Hülkenberg volt. Bottas sorozatban második pole-ját szerezte meg az Ausztriában, az idén pedig először indulhat az élről.