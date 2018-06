Kimi Räikkönen ferraris szerződése az év végén lejár, és ezúttal egyre reálisabb lehetőségnek tűnik, hogy nem lesz újabb egyéves hosszabbítás, a 38 éves finnt lecseréli a Scuderia 2019-re.

Az elmúlt egy-két hétben a Ferrari saját neveltje, az Alfa Romeo Saubernél szépen teljesítő Charles Leclerc neve forgott lehetséges utódként, ám a Red Bull Ring paddockában vad pletyka terjedt el, a Haas-Ferrarinál vezető, idén megbízhatóan pontokat gyűjtögető Kevin Magnussent is hírbe hozták az olasz csapattal.

Az amúgy balhés, agresszív vezetéséről ismert dán versenyző csütörtökön cáfolta a szóbeszédet:

“Szeretek a Haasnál versenyezni. Hacsak nem kapok ajánlatot egy élcsapattól, nem is tudok jobb helyet elképzelni magamnak. És nem kaptam ajánlatot élcsapattól” – nyilatkozta a dán BT-nek. “Nem is foglalkozom ezzel. Ahogy mindenki, én is arról álmodom, hogy egy topcsapatnál vezessek, de pillanatnyilag a Haasra koncentrálok.”

Magnussennek amúgy sűrű hete volt, ugyanis a Francia Nagydíj után egyenesen haza kellett repülnie, mert Koppenhágában volt jelenése a bíróságon, miután volt menedzsere komoly pénzt szeretne kiperelni belőle.

“Nem volt nagy élvezet! Sokkal jobban szeretek a pályán lenni, mint a bíróságon” – mondta erről.

Magnussen pillanatnyilag 27 pontjával a 10. a bajnokságban, csapattársa, Romain Gorsjean nyolc forduló után is nulla ponttal áll.