A múlt vasárnapi Francia Nagydíjat követő versenyzői sajtótájékoztatón szóval kerültek a videojátékok is, a futamgyőztes Lewis Hamiltont megkérdezték, ő annak idején kivel játszott a Forma-1-es játékokon.

A négyszeres világbajnok elmondta, hogy McLaren-neveltként természetesen a Playstationön is McLarent vezetett, és mindig Kimi Räikkönent választotta, sosem Juan Pablo Montoyát. Az angol hozzátette, hogy az olyan legendák, mint a finn, talán nem is tudják, mekkora hatással vannak a fiatalabb generációra.

A harmadik helyezettként Hamilton mellett üldögélő Räikkönen reakciója alapján egyértelmű, hogy számára az sem jelentett sokat, hogy most megtudta – a ferraris veterán nem létező reakciója a videó fénypontja.

So Lewis, who did you used to be on the #F1 game? 🎮 😃 pic.twitter.com/3H9e6idKPA

— Formula 1 (@F1) June 27, 2018