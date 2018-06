A Forma-1-ben tíz év után újra Francia Nagydíjat rendeznek, ám a dél-franciaországi Le Castellet mellett található Paul Ricard pályának az előző helyszínhez, Magny Cours-hoz hasonló átka van: nagyjából a semmi közepén fekszik, megközelítése finoman szólva is nehézkes.

A közelben fekvő autópályáról lehajtva három úton lehet megközelíteni a Paul Ricard-t, egy a mentőknek fenntartott út, egy az F1-es szereplőknek és a sajtónak kijelölt út, míg a nézőknek marad a harmadik, ráadásul az F1-esek közül sokakat nem tájékoztattak megfelelően, így ők is a nézők útvonalán próbálkoztak és be is ragadtak az óriási dugóba pénteken.

A Mercedes-csapat szerelői kisbuszukkal el is akadtak, végül kénytelenek voltak az ellenkező irányú sávban kerülni a sort. A ferraris Sebastian Vettel és a haasos Romain Grosjean is így tett, őket el is kapták a rendőrök: