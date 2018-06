A brit bulvárlap Daily Mail a múlt hétvégén tudósított arról , hogy a McLaren dolgozói egyre elkeseredettebbek és elégedetlenebbek a csapat versenyképtelensége miatt, aminek fő okát a vezetésben látják. Többen a 2009 és 2013 között csapatfőnökként dolgozó, a 2014-ben a háttérből a hatalomba visszatért Ron Dennis által menesztett Martin Whitmarshot is megkeresték már.

“A Freddókat akkor osztják, ha rövid határidővel elkészülünk egy fejlesztési csomaggal. A spanyolországi fejlesztésre például két hetet kaptunk májusban. Éjt nappallá téve dolgoztunk, hogy időre elkészüljünk. Sikerült is. Egy hétre rá aztán kiosztották a csokikat a projekten dolgozóknak, ez volt a bónusz. A közvetlen feletteseink számára is kínos volt átadni őket. Tavaly is egy Freddót kaptunk, amikor elkészültünk az autó építésével.”

A dolgozók egy része szerint “mérgező” a hangulat Wokingban, a versenyfőnök Eric Boullier és közvetlen munkatársainak tehetetlensége pedig nyilvánvaló.

“Itt egy példa, hogy mennyire nincsenek képben: a Kanadai Nagydíj utáni eligazításon, hogy tudják, mi a gond az autóval, de azt nem, hogyan lehetne kijavítani. Minket kérdezgetnek, miközben ők tesznek zsebre hat számjegyű fizetést. A csapatvezetést csak érinthetetleneknek becézzük. Eric Boullier, Matt Morris főmérnök, Simon Roberts operációs igazgató és David Probyn ügyvezető. Némelyikük csak sétálgat és cseveg. Egyesek már bojkottálják az eligazításokat, mert vicc az egész. Mérgező az atmoszféra. Szeretnénk sztrájkolni, de sokan féltik az állásukat” – magyarázta egy másik csapattag.

A lap hivatalosan is megkereste a csapatot, a McLaren szóvivője így reagált:

“A McLaren dolgozói az egész motorsport-ipar leglojálisabb emberei közé tartoznak. A csapatvezetés belátása szerint jutalmazhatja a dolgozókat spontán, ötletes, mókás ajándékokkal, amikor úgy látják, az elvégzett munka érdemes a plusz elismerésre. EZ csak egy példa volt a sok más eset mellett, naponta van ilyesmi.”

A McLaren 2015-17 között a Honda erőforrásaival küszködött, a versenyképtelenségüket a motorra fogták, és számtalanszor hangsúlyozták, hogy amúgy az övék az egyik legjobb kasztni a mezőnyben. Idén már a Red Bull autójában pole-szerzésre és futamgyőzelmekre is jó Renault-motor dolgozik a McLarenben is, és bár az első hat futamon sikerült is pontot szerezni, még mindig csak a középmezőny sűrűjében küzdenek, az élmezőnytől fényévek választják el őket.