A Pipe című nóta hivatalosan Christina Aguilera feat. XNDA előadóval fut, a négy betű jelöli Hamiltont.

A versenyzőt megkérdezték erről a Francia Nagydíj előtti sajtótájékoztatón, de azt mondta, erről a témáról most nem szeretne bővebben beszélni.

XNDA is FIRE 🔥🔥 🙌🏾….🎧🎶

“You know I got a wild imagination

I like to play the doctor, operation (yeah) […]”

Christina Aguilera – Pipe Feat. XNDA pic.twitter.com/zLMbVkrsog

— Lewis Updates (@LH44updates) 15 June 2018