A haasos Romain Grosjean megint elcsípte a 6. időt, mögötte következett Bottas, majd Fernando Alonso a McLarennel, ugyanakkor a spanyol egy kipördüléssel zárta az edzést.

Nem ő volt az egyetlen, ahogy az első edzésen, úgy a másodikon is keresgélték még a határokat a pilóták, másokkal pedig a széllökések babráltak ki, ám a legbizarrabb eset a Force Indiá-s Sergio Perez nevéhez kötődött, a mexikói ugyanis elhagyta a bal hátsó kerekét. Ez még nem olyan furcsa, idén is jó néhány rosszul rögzített kereket láthattunk, ám Pereznél nem rögtön a pályára visszatérve történt a dolog, hanem egy felvezető kör után, gyors körön, váratlanul vált le a felni az agyról, az ok egyelőre nem világos.

Míg a hazai pilóta, Pierre Gasly újra befért a top10-be, a Toro Rosso-Honda másik versenyzője pórul járt, Brendon Hartley motorhibával volt kénytelen félrehúzódni a pályán.

Az edzésen csak 19-es léptek pályára, a sauberes Marcus Ericsson az első edzésen elszenvedett balesete után nem vezethetett. A svéd pilóta ugyan jól volt, de az autó hátulja nem pusztán összetört, hanem csúnyán ki is égett, a motorborítás jobb oldala és a padlólemez is sérült a tűzben, a teljes javítás lehetetlen lett volna.