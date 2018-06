A Forma-1-ben a hétvégén tíz év után újra Francia Nagydíjat rendeznek, a Toro Rosso ifjonca, Pierre Gasly honfitársaihoz hasonlóan alig várja, hogy kigurulhasson a Paul Ricard pályára.

“Egészen hihetetlen lesz számomra, hogy az első teljes Forma-1-es idényem egybeesik a Francia Nagydíj tíz év után való visszatérésével. Már önmagában attól nagyon boldog és izgatott vagyok, hogy a hazámban versenyezhetek. Előre tudom, hogy különleges érzés lesz a pályára lépni, beszéltem Jean Alesivel és Alain Prosttal is, mindketten azt mondták, hogy egészen különleges élmény lesz franciaként a Franciaországban versenyezni” – mondta a 22 éves pilóta, akinek a mezőny többségével ellentétben egész sok tapasztalata van a Paul Ricard-on.

“Alig várom, hogy Le Castellet-ben legyek. Nem érzek majd nyomást, ellenkezőleg: szerintem plusz motivációt kapok. Nagy dolog ez minden francia motorsportrajongó számára. Az autóversenyzés a kultúránk része, most is lesz egy francia csapat és három francia pilóta, bízom benne, hogy a nagydíj újra felpörgeti a Forma-1 iránti érdeklődést.”

“Én is azon leszek majd! Voltak már sikereim a pályán, győztem a Forma-4-ben és a Forma-Renault 2.0-ban, a 3.5-ös kategóriában pedig pole-t szereztem és 2. lettem. Szóval ezen a pályán eddig jól mentem, vagy győztem vagy legalább a dobogóra tudtam állni, így remélem, hogy most is valami nagyon jó eredményt érhetek el a hazai földön!”