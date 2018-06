Két héttel ezelőtt lehetett arról hallani, hogy a Red Bull megpróbálta elcsábítani a McLaren neveltjét, a Forma-2-ben versenyző, az F1 csapat tartalékosaként is alkalmazott Lando Norrist Brendon Hartley helyére. Norrist végül nem adták, és pillanatnyilag úgy néz ki, az új-zélandi helye is biztos a Toro Rossónál.

A 18 éves angolt azonban nem csak a Red Bull nézte ki magának, a McLaren-vezér Zak Brown azt állítja több megkeresés is volt:

“Nem csak egy csapat érdeklődött nálunk. Három, különböző komolyságú megkeresés is volt. Volt, amelyik az idei szezonra is szólt, de mi szeretnénk, ha most a Forma-2-re koncentrálna, és a McLarennél maradna. De ha úgy látnánk, hogy a lehetőség az ő karrierjének és a McLarennek is előnyös lenne, akkor eseti jelleggel megfontolnánk a dolgot” – mondta az Autosport.comnak.