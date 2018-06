Bár Michael Schumacher továbbra is teljes elszigeteltségben, svájci otthonunkban lábadozik 2013 végi, súlyos agysérülésével, a család úgy gondolta, ha a rajongói a hétszeres világbajnokot személyesen nem is láthatják, a tárgyain, ereklyéin keresztül újra közelebbről “találkozhatnak” vele.

A kölni Motorworld élményközpontban tegnap nyílt meg a hétszeres világbajnok magángyűjteményének több mint 200 darabjából összeállított, ingyenesen látogatható kiállítás, amelyen egyebek mellett Schumi 16 versenyautója, 50 trófeája, 25 sisakja is megtekinthető – az utóbbiak között akad olyan különlegesség is, mint a 2009-ben, a sérült Felipe Massa helyettesítésére készülő németnek festett darab, amit végül sosem láthattunk, hiszen orvosi tanácsra Schumacher nem ülhetett be a Ferrariba.

A Mercedes is besegített két autóval: egy, még az F1-es karrier előtt használt hosszútávú járgány és egy F1-es Merci is ott van a kiállításon.

“Michael családjának döntése volt, hogy megosszák ezeket a szurkolókkal, egyben köszönet is feléjük. A család a közösségről és a lojalitásról szól, és azt is tudják, hogy Michael imádja ezeket a tárgyakat, valamit örömmel is osztja őket meg másokkal. Azt is nagyon szerette, amikor a győzelmeit vele együtt ünnepelték a szurkolói. Mindig örömmel látta, ha az emberek osztoztak az örömében, ez húzódik meg a kiállítás mögött is” – mondta Schumacher menedzsere, Sabine Kehm a RaceFans.netnek, kifejtve azt is, miért kollekció és nem múzeum néven fut a kiállítás:

“A múzeumban egy személy életének vagy pályafutásának bemutatására minden területről a lehető legtöbb tárgyat gyűjtik össze, mi viszont Michael személyes kollekciójának egy részét, igen fontos részét állítottuk ki. Az összes tárgy a saját gyűjteményéből származik.”