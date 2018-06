Míg Monacótól megszoktuk, hogy lapos, vonatozós futamokat produkál, a montreali Gilles Villeneuve pálya izgalmas versenyeket, nem ritkán igazi káoszfutamokat nyújt, ám idén a Kanadai Nagydíj is eseménytelenül telt el.

“Az nem vitás, hogy a Monacóban és Kanadában is izgalmasabb volt az időmérő, mint maga a verseny. Monacóban ez várható is, de Montrealban általában egészen a legvégéig nem tudjuk, ki is fog győzni” – ismerte el a Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn.

A győztes Sebastian Vettel ugyanakkor figyelmeztetett, hogy nem feltétlenül a versenyekkel, hanem az elvárásokkal van gond:

“Nem tetszik, hogy olyan rövidlátók az emberek. Idén volt eddig hét futam, szerintem némelyik fenomenális volt, némelyik meg unalmas. A jövő héten ndul a foci-vb, és garantálom, hogy sok meccs ott is unalmas lesz, az emberek mégis nézni fogják őket” – nyilatkozta a futam után.