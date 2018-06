A montreali Gilles Villeneuve pálya az élővilága kapcsán is ismert a Forma-1 nézői körében, évről évre feltűnnek a Notre Dame-szigeten élő mormoták a közvetítésekben, ám időnként problémát is okoznak az aranyos rágcsálók.

Így volt ez a múlt hétvégén is, amikor a Kanadai Nagydíj 2. szabadedzésén az utolsó kanyar mellett hosszasan üldögélt egy mormota, amely aztán kifutott Romain Grosjean autója elé és összetörte a Haas vadonatúj orrát-első szárnyát.

WATCH: @RGrosjean crash with a groundhog in today's practice session in the #CanadianGP . #F1 pic.twitter.com/sS52VEkDom

Not the #GroundhogDay we wanted!

The aftermath of @RGrosjean’s ‘meeting’ with the Canadian wildlife in #FP2.

🇨🇦😱😢 @F1GPCanada pic.twitter.com/XaW4J3zQ6y

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 8, 2018