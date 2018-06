A Kanadai Nagydíjon szombatonként hagyományosan evezősverseny tartanak a csapatok a maguk eszkábálta tutajokkal, idén sem maradt el a mókás futam. A versenyt a Williams nyerte, ami ugyan nem ugyanaz, mint a nagydíjon diadalmaskodni, de az időmérős 17-18. hely, és az ebből fakadó kilátások miatt ennél többre nem igazán számíthatnak Montrealban.

They were nowhere to be seen at the halfway stage… But @WilliamsRacing are the #CanadianGP Raft Race champions 2018! 🏆#F1 pic.twitter.com/vcMZi5kHTs

— Formula 1 (@F1) June 10, 2018