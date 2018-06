A hatszoros montreali futamgyőztes Lewis Hamilton az eredménytábla szerint nem igazán villogott a Forma-1-es Kanadai Nagydíj pénteki edzésein, ám a hátrányát nem a Mercedes lassúsága, hanem a “hibás” gumiválasztás okozta: míg a a riválisok hét-nyolc szett hiperlágy gumit rendeltek Kanadára, a Merci csak ötöt, így a monacói nehézségek ellenére az első napon nem is került fel a leggyorsabb gumi az ezüstnyilakra.

“Egyszerűen nincs annyi hiperlágyunk, mint másoknak. Jó előre kellett leadni a gumiválasztást, a teszteken pedig nálunk nem igazán működtek a gumik, szóval csak azokból az adatokból dolgozhattunk. Másféle stratégiával készültünk, nekünk csak öt garnitúránk van, másoknak meg nyolc” – magyarázta Hamilton.

“Utólag könnyű okosnak lenni, nyilván jó lett volna, ha ma is kipróbálhatom a hipereket. Egyeseknél eléggé koptak, másoknál nem, majd a harmadik edzésen kiderül, nálunk milyenek, miután én is mehetek pár kört. Úgy gondolom, most már értjük a hiperlágyakat, de ettől még persze meg kell találni a pontos beállításokat. A hiperlágyak mást kívánnak, mint az ultrák meg a többi.”