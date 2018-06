A hétvégén következik a Forma-1-es Kanadai Nagydíj a montreali Gilles Villeneuve pályán, a Mercedes pedig óvatos bizakodással érkezik a hetedik fordulóra, több dolog is mellettük szól: fejlesztett motort vetnek be, a kanyargós és szűk Monaco után pedig ezúttal kimutathatja a foga fehérjét az erőforrásuk.

“Kanadával eljutunk az idény első harmadának fordulójához. Hat futam után azt látjuk, hogy mindkét bajnokságban jobban állunk, mint egy évvel ezelőtt, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy kiélezettebb most a küzdelem, rajtunk kívül a Ferrari és a Red Bull is futamot nyerhet bármelyik hétvégén, szóval egy pillanatra sem lazíthatunk” – mondta a csapatfőnök Toto Wolff.

“Úgy gondoljuk, jó néhány csapat ezen a hétvégén veti be idei második erőforrásait, így lesz ez a Mercedes-motoros csapatoknál is, keményen hajtunk, hogy a lehető leghamarabb tovább növeljük a teljesítményt. Szoros hétvége lesz, de örömmel nézünk a kihívás elé.”