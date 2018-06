A McLarennél mindkét versenyző, Stoffel Vandoorne és Fernando Alonso szerződése is lejár idén. A belga ifjonc eddig nem igazán váltotta be az F1-ben az alsóbb kategóriákban mutatott ígéretet, míg a spanyol veterán nem túl elégedett, hiszen hiába az új motorszállító, a wokingi csapat a Renault erőforrásaival is csak a középmezőnyön belül lépett előre, az dobogókra, győzelmekre saját erőből semmi esélyük.

“Azt hiszem, ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint az összes több i csapat: korai lenne még erről beszélni” – mondta a McLaren-vezér Zak Brawn, amikor a pilóták, főleg Alonso jövőjéről kérdezték.

“Természetesen folyik a párbeszéd a pilótáinkkal, és ilyen-olyan szinten minden csapat beszél a többiek versenyzőivel is. Úgy gondolom, hogy most, hogy visszatértünk Európába, így nyáron kezdenek majd beindulni a tárgyalásaink Fernandóval. Ahogy tavaly, idén is úgy döntöttünk, hogy megvárjuk a nyarat, szerintem Fernando hamarosan közli majd, hogy mit is akar.”