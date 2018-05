Kimi Räikkönen a monacói versenyhétvégén az olasz La Gazzetta dello Sportnak adott interjút, amelyben egyebek mellett a csapattársához, Sebastian Vettelhez fűződő barátságról is beszélt:

“Még az ő első F1-es szezonjában, 2007-ben barátkoztunk össze, amikor ő még nagyon fiatal volt, én pedig már sokat látott versenyző. Az egyik futam után összefutottunk, beszélgettünk és megbeszéltük, hogy néha együtt utazunk majd a versenyekre. Azóta jó barátok lettünk és a kapcsolatunk még szorosabb, amióta együtt vagyunk a Ferrarinál” – mesélte.

“Egyenes, őszinte ember, és szerintem én is az vagyok. Ő is szereti a normalitást, ez is közös pont, és nyílt a kapcsolatunk, nem titkolózunk, sokkal közvetlenebb viszonyom van vele, mint bármelyik másik csapattársammal.”