A Red Bull Racing a 2018-as Monacói Nagydíjon 250. Forma-1-es versenyhétvégéjén indul, és ennél jobban nem is kezdődhetett volna a hétvége, hiszen mindkét csütörtöki szabadedzésen az első két helyen zárt Daniel Ricciardo és Max Verstappen, délután ráadásul igen komoly előnnyel.

“Biztosan közelebb lesznek a többiek a motorüzemmódjaikkal szombaton, de ma annyi volt a dolgunk, hogy az élen legyünk, és azt meg is tettük. És mi is javulhatunk még. Jó kezdet, mindkét autónk erős. A hosszabb etapjaink is jónak tűntek. Minden téren jónak látszunk. A cél a pole. Erre a hétvégére a dominanciát, a futamgyőzelmet tűztük ki célul, és a kezdet jó. Holnap szünet, biztos vagyok benne, hogy a Ferrari és a Mercedes utána már nagyobb fenyegetést jelent” – nyilatkozta Daniel Ricciardo.

Verstappen is hasonlóan pozitívan beszélt:

“Ma minden rögtön az elejétől jól alakult. Az autónk tapadása nagyon jó és könnyű vezetni – Monacóban, az utcai pályán ez a legfontosabb. Ma még nem mentünk el a határig, de így is gyorsak voltunk. A beállításokkal semmi gondunk nem volt, jónak érzem az autót és még van is további javulási lehetőség.”

“Tudjuk, hogy az autónk jó. Más pályákon az egyenesek túl hosszúak, de amint olyan pályára érünk, ahol nincsenek hosszú egyenesek, nagyon erősek vagyunk” – utalt arra a holland, hogy a motorerő tekintetében hátrányban vannak, ám a kasztni igen versenyképes.

“Monacóban ha jól sikerül a rajt és tisztán lezajlik a bokszkiállás, akkor minden oké, szóval leginkább az időmérőre kell koncentrálnunk. Eddig minden jól ment, rögtön jó köridőink voltak, remélhetőleg így marad szombatra is!”